Додон: Парламентские выборы этого года станут важнейшими в истории страны

Сегодня по приглашению ПСРМ глава государства принял участия в работах Республиканского совета Партии социалистов, в ходе которого были рассмотрены результаты местных выборов в муниципиях Кишиинев и Бельцы, а также дальнейшие действия ПСРМ в контексте предстоящих парламентских выборов.

Игорь Додон приветствовал тот факт, что формирование делает упор на качестве кандидатов, которые будут выдвигаться от имени партии по одномандатным округам, в связи с чем проводятся предварительные выборы (праймериз). Вместе с тем, была отмечена необходимость проведения до парламентских выборов XVI Внеочередного съезда ПСРМ.

– Парламентские выборы этого года станут важнейшими в истории нашей страны, так как будет решаться вопрос о дальнейшем существовании Республики Молдова в качестве целостного и независимого государства. Уверен, что Партия социалистов приложит максимум усилий для победы, – отметил президент на своей странице в соцсети.