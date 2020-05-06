Додон: Пандемия показала, who is who

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Пандемия коронавируса показала, who is who, кто настоящий друг и кто в беде всегда будет находиться рядом, даже если у него ситуация тоже очень непростая. Об этом глава государства заявил в интервью ТАСС. Игорь Додон привел в пример Россию, Китай, потому что это были первые государства, которые откликнулись, а также Швейцарию, которая первой из европейских стран приняла решение нам помочь.

– Я хочу воспользоваться этой возможностью и еще раз поблагодарить руководство России за то, что бесплатно предоставили транспорт, большой самолет Ан-124 “Руслан”. Мы перевезли медикаменты и все, что нам было нужно, из Китая в Республику Молдова. Россия предоставила этот транспорт бесплатно. В этих сложных условиях – а мы понимаем, что в России тоже все очень непросто, – приняли решение согласно договоренности, которой мы достигли ранее, о предоставлении кредита. Поэтому эта пандемия, безусловно, поменяет ситуацию. И еще раз повторюсь: мы увидели, кто есть кто, кто готов в сложной ситуации протянуть руку помощи, – отметил он.

Президент выразил уверенность: после того, как пандемия закончится, мир станет совершенно иным,в том числе с точки зрения экономики.

– Мы видим, что в Молдове в несколько десятков раз увеличились объемы электронной торговли. Будет совсем другая ситуация в социальной сфере – понятно, приоритеты другие. Это медицина и все, что связано с борьбой с пандемией. Я думаю, что геополитическая ситуация будет другая, потому что мы увидели, что даже в рамках Европейского союза было много случаев, когда перебивали друг у друга лоты медикаментов, закрывали границы, не позволяли выезжать – въезжать транспорту, который перевозил гуманитарные грузы. Мы это знаем, мы попали в эту ситуацию. В конце марта наши товары, которые мы оплатили, просто не позволяли перевозить через некоторые страны Европейского союза. Поэтому и с геополитической точки зрения, я думаю, что ситуация, конечно, будет другой, – сказал Игорь Додон.

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