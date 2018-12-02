Додон: Память о Штефане, о его подвигах и трудах будет всегда жить в сердце нашего народа (ФОТО)

В первое воскресенье Рождественского поста вместе с первой леди Галиной Додон глава государства посетил Свято-Успенский монастырь в селе Кэприяна, один из старейших православных монастырей Молдовы, и принял участие в литургии, которую отслужил высокопреосвященнейший Владимир, митрополит Кишиневский и всея Молдовы.

Здесь же Игорь Додон принял участие в церемонии открытия памятника Штефану Великому, возведённого по его инициативе и при его поддержке. Сегодня его освятил высокопреосвященнейший митрополит Владимир.

– Мы должны знать нашу историю. Память о Штефане, о его подвигах и трудах будет всегда жить в сердце нашего народа, – подчеркнул президент.

Напомним, что сегодня в 13.00 во Дворце республики состоится торжественное подведение итогов Года Святого Штефана Великого.