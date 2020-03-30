Додон: Пациентов с подозрением на коронавирус будут привозить в полевой госпиталь на “Moldexpo” и брать у них там анализы (ВИДЕО)

Додон: Пациентов с подозрением на коронавирус будут привозить в полевой госпиталь на “Moldexpo” и брать у них там анализы (ВИДЕО)

Власти страны подготовили достаточно мест для приема возможных пациентов в больницах трех уровней: национальных, региональных и районных. Вместе с тем, было принято решение о создании так называемого полевого госпиталя на территории выставочного центра “Moldexpo”, куда будут привозить граждан с подозрением на коронавирус и брать у них там необходимые анализы. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы. 

– Скорее всего, он станет функциональным в последующие два дня. Какова цель? На данный момент всех граждан с подозрением привозят в больницу имени Тома Чорбэ. Мы приняли решение, чтобы их привозили на “Moldexpo”. Это облегчит работу врачей. Будет в целом легче управлять ситуацией, – сказал он. 

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