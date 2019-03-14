Додон озвучил идеи «Большого пакета для Молдовы» на Глобальном Бакинском форуме (ВИДЕО)

Додон озвучил идеи «Большого пакета для Молдовы» на Глобальном Бакинском форуме (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил на VII Глобальном Бакинском форуме, который в эти дни проходит в столице Азербайджана. В своей речи глава государства изложил основные положения президентской стратегии по обеспечению сбалансированной внешней политики на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета.

В частности, Додон отметил, что представители малых стран с особой обеспокоенностью следят за эволюцией напряжённости в отношениях между глобальными игроками. В этих условиях практически невозможно усилиями наших государств переломить ситуацию, перейти от конфронтации к диалогу, считает глава государства. С другой стороны, если малые страны будут проявлять больше солидарности и партнёрства, то смогут способствовать тому, что наши интересы будут учтены в рамках выстраивания более устойчивой системы международной безопасности в различных регионах мира, сказал он.

– Мы должны открыто и твёрдо заявлять о неприемлемости дальнейшей эскалации противоречий в мире. Мы не хотим стать жертвами разного рода недобросовестных «сделок». Мы должны твердо заявлять о своей приверженности обязательствам, закреплённым в Уставе Организации Объединённых Наций, строго руководствоваться основополагающими принципами Хельсинкского заключительного акта. Мы считаем опасным такое развитие событий, при котором разрушаются сформировавшиеся за десятилетия нормы и правила международных отношений, – выразил уверенность Додон. 

В данном контексте глава государства проинформировал участников форума о своих усилиях по преодолению сложившихся противоречий между Востоком и Западом, которые касаются Республики Молдова. Эти усилия направлены на выстраивание многовекторной сбалансированной внешней политики и ведение политического диалога, на укрепление и развитие экономических перспектив во взаимоотношениях со странами Европейского союза и со странами СНГ, добавил он.

– Сегодня Молдова действительно продвигает на практике взаимовыгодные торговые отношения на основе Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, а также пользуется преимуществами Зоны свободной торговли в рамках СНГ. Новые перспективы в этом контексте открывает полученный Молдовой в 2018 году статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. В сфере обеспечения национальной безопасности и обороны мы намерены развивать и укреплять конституционный статус постоянного нейтралитета Республики Молдова, посредством которого мы стремимся достичь следующих целей:

  1. Гарантировать суверенитет, территориальную целостность и безопасность международно признанных границ  Республики  Молдова.
  2. Обеспечить устойчивое социальное и экономическое развитие за счёт эффективного сотрудничества с Востоком и Западом.
  3. Добиться международного признания нейтрального статуса Молдовы.
  4. Найти справедливое и долгосрочное решение приднестровской  проблемы.

Все вышеизложенные наработки получили условное название идеи «Большого пакета для Молдовы», – сказал молдавский лидер. 

Игорь Додон отметил, что для получения международной поддержки в реализации этих планов были проведены неформальные консультации с представителями руководства России, США, Германии, Франции, ОБСЕ и ЕС. Идея «Большого пакета для Молдовы» была представлена на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности месяц назад, в феврале 2019 года.

– Мы открыто предлагаем нашим международным партнёрам, как на Востоке, так и на Западе, наладить конструктивный диалог в отношении будущего развития Республики Молдова. Мы будем и впредь использовать различные формальные и неформальные возможности для того, чтобы продвигать идеи «Большого пакета для Молдовы». Мы уверены, что наши усилия будут способствовать поддержанию мира и стабильности в данном регионе Европы, – заявил президент. 

В этой связи Игорь Додон поддержал инициативу, прозвучавшую ранее на различных международных площадках, о созыве в 2021 году Саммита глав государств – членов ОБСЕ. Настало время проанализировать 10-летний период, прошедший после предыдущего саммита, и заложить стратегические основы будущей системы общеевропейской безопасности  на  пространстве ОБСЕ, считает он. В заключение президент еще раз поблагодарил организаторов за тёплый приём и дружественную атмосферу, царящую на форуме.

 

 

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