Додон озвучил идеи «Большого пакета для Молдовы» на Глобальном Бакинском форуме (ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил на VII Глобальном Бакинском форуме, который в эти дни проходит в столице Азербайджана. В своей речи глава государства изложил основные положения президентской стратегии по обеспечению сбалансированной внешней политики на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета.

В частности, Додон отметил, что представители малых стран с особой обеспокоенностью следят за эволюцией напряжённости в отношениях между глобальными игроками. В этих условиях практически невозможно усилиями наших государств переломить ситуацию, перейти от конфронтации к диалогу, считает глава государства. С другой стороны, если малые страны будут проявлять больше солидарности и партнёрства, то смогут способствовать тому, что наши интересы будут учтены в рамках выстраивания более устойчивой системы международной безопасности в различных регионах мира, сказал он.

– Мы должны открыто и твёрдо заявлять о неприемлемости дальнейшей эскалации противоречий в мире. Мы не хотим стать жертвами разного рода недобросовестных «сделок». Мы должны твердо заявлять о своей приверженности обязательствам, закреплённым в Уставе Организации Объединённых Наций, строго руководствоваться основополагающими принципами Хельсинкского заключительного акта. Мы считаем опасным такое развитие событий, при котором разрушаются сформировавшиеся за десятилетия нормы и правила международных отношений, – выразил уверенность Додон.

В данном контексте глава государства проинформировал участников форума о своих усилиях по преодолению сложившихся противоречий между Востоком и Западом, которые касаются Республики Молдова. Эти усилия направлены на выстраивание многовекторной сбалансированной внешней политики и ведение политического диалога, на укрепление и развитие экономических перспектив во взаимоотношениях со странами Европейского союза и со странами СНГ, добавил он.

– Сегодня Молдова действительно продвигает на практике взаимовыгодные торговые отношения на основе Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, а также пользуется преимуществами Зоны свободной торговли в рамках СНГ. Новые перспективы в этом контексте открывает полученный Молдовой в 2018 году статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. В сфере обеспечения национальной безопасности и обороны мы намерены развивать и укреплять конституционный статус постоянного нейтралитета Республики Молдова, посредством которого мы стремимся достичь следующих целей: Гарантировать суверенитет, территориальную целостность и безопасность международно признанных границ Республики Молдова. Обеспечить устойчивое социальное и экономическое развитие за счёт эффективного сотрудничества с Востоком и Западом. Добиться международного признания нейтрального статуса Молдовы. Найти справедливое и долгосрочное решение приднестровской проблемы. Все вышеизложенные наработки получили условное название идеи «Большого пакета для Молдовы», – сказал молдавский лидер.

Игорь Додон отметил, что для получения международной поддержки в реализации этих планов были проведены неформальные консультации с представителями руководства России, США, Германии, Франции, ОБСЕ и ЕС. Идея «Большого пакета для Молдовы» была представлена на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности месяц назад, в феврале 2019 года.

– Мы открыто предлагаем нашим международным партнёрам, как на Востоке, так и на Западе, наладить конструктивный диалог в отношении будущего развития Республики Молдова. Мы будем и впредь использовать различные формальные и неформальные возможности для того, чтобы продвигать идеи «Большого пакета для Молдовы». Мы уверены, что наши усилия будут способствовать поддержанию мира и стабильности в данном регионе Европы, – заявил президент.

В этой связи Игорь Додон поддержал инициативу, прозвучавшую ранее на различных международных площадках, о созыве в 2021 году Саммита глав государств – членов ОБСЕ. Настало время проанализировать 10-летний период, прошедший после предыдущего саммита, и заложить стратегические основы будущей системы общеевропейской безопасности на пространстве ОБСЕ, считает он. В заключение президент еще раз поблагодарил организаторов за тёплый приём и дружественную атмосферу, царящую на форуме.