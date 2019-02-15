Додон ознакомил участников Мюнхенской конференции по безопасности с принципами “Большого пакета для Молдовы” (ВИДЕО, ФОТО)

Додон ознакомил участников Мюнхенской конференции по безопасности с принципами “Большого пакета для Молдовы” (ВИДЕО, ФОТО)

Сегодня «на полях» Международной конференции по безопасности в Мюнхене Игорь Додон провел неформальные консультации в рамках круглого стола, посвященного ситуации в Республике Молдова.

Глава государства подтвердил позицию, которая заключается в том, что шанс на развитие Республики Молдова будет использован лишь при условии соблюдения сбалансированной внешней политики, сохранения и укрепления принципа постоянного нейтралитета, то есть при реализации концепции «и…и…», а не «или…или…» в отношении Молдовы.

– В этом контексте изложил присутствующим основные параметры документа под названием «Большой пакет для Молдовы» и подтвердил намерение продолжать усилия по реализации тех позиций, которые изложены в этом документе, – отметил глава государства по итогам проведенных консультаций. 

По завершении круглого стола Игорь Додон планирует провести двусторонние встречи с зарубежными лидерами и продолжить неформальные консультации на влиятельнейшей площадке Мюнхенской конференции, где глава молдавского государства не выступал с 2007 года.

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