Додон ответил Воронину: У вас была прекрасная возможность участвовать в выборах по одному большому округу два года назад (ВИДЕО)

Додон ответил Воронину: У вас была прекрасная возможность участвовать в выборах по одному большому округу два года назад (ВИДЕО)

В рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова” президент страны ответил председателю Партии коммунистов, который ранее заявил, что намерен баллотироваться в парламент по тому же избирательному округу, что и Игорь Додон. 

– У Владимира Николаевича (Воронина – прим. ред.) была прекрасная возможность два года назад поучаствовать по одному большому округу – молдавскому. Почему не выдвинул свою кандидатуру на должность президента? Мы бы поборолись. А по округу – странно. Он то говорит, что признает смешанную систему выборов, то не признает. Совсем запутался на старости лет. Так скажи, Владимир Николаевич, ты за что – за это или за это? – спросил Додон Воронина. 

Глава государства отметил, что Владимир Воронин был одним из самых лучших президентов Молдовы, но он “продал всё”.

– Он продал свой народ, продал победу в 2009 года из-за личных амбиций, продал 2/3 своей партии Плахотнюку и превратился в человека, который рассказывает анекдоты на заседаниях парламента. Не дай Бог такого финала политической карьеры. Но он сам это для себя выбрал, и сам в этом виноват, – добавил Игорь Додон. 

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