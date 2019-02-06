Додон ответил Воронину насчет президентуры: Он не смог защитить это здание, хотя у него была вся власть (ВИДЕО)

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Партия коммунистов возмущена ремонтом здания президентуры и просит провести аудит по этому поводу. Завтра этот вопрос собираются обсудить на заседании парламента. В рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” президент страны Игорь Додон ответил на обвинения Владимира Воронина.

– У Воронина только деньги на уме. Наверное, в его возрасте он больше должен думать о рыбалке, о душе. Как будто других вопросов нет. Во-первых, если серьезно, ремонт президентуры стоил около 11 млн. евро. Турки еще не закончили ремонт – сейчас дорабатывают вентиляцию, акта приема-передачи этого здания еще нет. Изначально был только ремонт, потом они поставили всю мебель, дополнительно технику и так далее. Это то, что касается здания. Что касается конкурса – его проводили турки. Мы их попросили. Они никому в Молдове не выделяли денег. Поэтому Воронина давайте успокоим: денег никто не брал. Мы только дали здание и попросили сделать его ремонт. И они сделали, и передают нам здание с ремонтом. Может быть, в ваше время ремонт делали по-другому, но я сразу попросил, чтобы не было никаких перечислений денег на счет президентуры. Мы в это не вмешиваемся, – сказал глава государства.

В то же время Игорь Додон напомнил, что в 2009 году именно Владимир Воронин не смог защитить это здание, хотя у него в то время была вся власть.

– Я его спросил: “Как так, президент, у которого есть СИБ, есть всё, сдал здания президентуры и парламента, чтобы их сожгли?”. И он не поднимал вопрос все эти =десять лет, когда никто не делал ремонт в этом здании, не поднимал вопрос, когда потратили млрд. леев бюджетных денег на ремонт парламента. А здесь Додон отремонтировал без денег. Он должен прийти и сказать: “Молодцы, что это сделали”. Я бы так сделал на его месте, – добавил президент.

Комментируя слова Воронина о том, что теперь президентура “внешне похожа на казино”, Додон отметил, что в казино, в отличие от Воронина, он не был.

– Владимир Николаевич, значит, хорошо знает, как выглядит казино. Но президентуру в таком виде строили в 84-85 гг. Давайте не будем обращать внимания. Владимиру Николаевичу желаю здоровья, ума, меньше маразма и побольше времени, – подытожил Игорь Додон.