Додон ответил Санду: Когда я назначал ее премьером, рискуя своей семьей и собой, я не был “большим злом”? (ВИДЕО)

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Майе Санду постоянно нужен враг, потому что она привыкла бороться с кем-либо, а не создавать что-то хорошее. Об этом президент страны Игорь Додон заявил, отвечая на поступившие от граждан вопросы в рамках новой платформы, созданной для общения с населением. Главу государства, в частности, попросили прокомментировать заявление Майи Санду о том, что Игорь Додон – “большее зло”, и вот что он ответил.

– Интересная ситуация. То есть, в июне я не был большим злом, когда в темноте, быстро в парламенте нужно было назначить премьер-министра, когда мне пришлось для этого рисковать своей семьей, своей личной безопасностью? Тогда я не был большим злом, был большим добром? Но прошло несколько месяцев, и из-за того, что мы ее свергли, потому что она ничего не делала, мы стали “большим злом”. В русском языке есть такая поговорка: “От любви до ненависти один шаг”. Но с ней любви точно не было. От дружбы до ненависти один шаг, скажем так, – отметил Додон.

Президент также подчеркнул, что Майе Санду и ее соратникам постоянно нужен враг, потому что “они привыкли только бороться с кем-либо, но не создавать”. В отличие от них глава государства намерен посвятить всю свою деятельность нуждам граждан.

– Я сосредоточен на том, чтобы вместе с правительством дать гражданам результаты. Если по мнению Майи Санду, помощь населению в виде ремонта дорог, повышения зарплат, пенсий, социальных пособий является “большим злом”, пусть будет так, и пусть люди рассудят нас тогда, когда это будет нужно, – сказал он.