Додон ответил Санду: Да, я не являюсь символом нетрадиционных семей (ВИДЕО)

Додон ответил Санду: Да, я не являюсь символом нетрадиционных семей (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон ответил председателю партии “Действие и солидарность” Майе Санду, заявившей, что он не представляет собой символ семьи. 

– Да, я не являюсь символом нетрадиционных семей. Может быть, она символизирует нетрадиционные семьи, но я представляю символ традиционной семьи, – подчеркнул президент. 

Игорь Додон также отметил, что сделает всё возможное для того, чтобы традиционный семьи в Молдове имели поддержку государства. Напомним, ранее глава государства заявил, что аморальные ЛГБТ-марши и другая пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений должны быть объявлены вне закона в Молдове.

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