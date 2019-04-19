Додон ответил Нэстасе: Сначала спроси разрешения у Санду, а потом вставай в очередь (ВИДЕО)

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Странными попытками договориться назвал Игорь Додон приглашение Андрея Нэстасе к телевизионным дебатам. Глава государства прокомментировал его в рамках “прямой линии” на телеканале Accent TV.

– Во-первых, пусть станет в очередь. За последние 2,5 года меня очень многие приглашали на дебаты. Пусть постоит в очереди рядом с Гимпу, Шалару, Киртоакэ, Шором, Калининым и всей их “братвой”. Пусть сядет там и ждет своей очереди, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что не понимает, в чем цель данного “шоу”.

– Если ты хочешь договориться о том, чтобы создать парламентское большинство и поменять систему, зачем устраивать такие шоу? У нас был уже один шоумен-клоун в примэрии – Киртоакэ. Сюрпризы – только этим и занимался. И что, второй появился? Ему шоу нужно. Публичные дебаты – о чем ты хочешь на них поговорить? Хочешь общаться насчет формирования парламентского большинства и изменения системы – приходи к социалистам и договаривайся. Хочешь шоу – найди себе другого шоумена. Президент – это не шоумен. А если хочешь каких-то дебатов – встань в очередь. Спроси, если Майя Санду позволит тебе идти на дебаты, а потом встань в очередь, – отметил он.

В то же время, по мнению президента, “это еще раз показывает уровень этих политиков”.

– Они должны определиться: кто их оппонент, а кто – потенциальные партнеры для того, чтобы что-то поменять в этой стране. Они еще не определились. Они еще находятся в избирательной кампании. Поэтому выходят с такими предложениями, не понятными ни для кого. Зачем? Зачем дебаты? – подытожил он.