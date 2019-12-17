Додон ответил на спекуляции: В 2020 году президент будет избираться напрямую народом (ВИДЕО)

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Необходимо отложить в сторону политическую борьбу и заняться нуждами граждан. Об этом по итогам заседания Республиканского совета ПСРМ заявил неформальный лидер социалистов Игорь Додон. Президент считает, что местные избранники должны подвести своеобразную черту и вместе заняться поиском решений для многочисленных проблем людей.

Глава государства отметил, что желает этого же и на центральном уровне. Президент рад тому, что некоторые его инициативы были единогласно поддержаны в парламенте. Он добавил, что и ранее призывал всех “не сжигать мосты”.

– Пусть оставят мысль об организации досрочных парламентских выборов в будущем году. Мы сделаем всё для того, чтобы досрочных парламентских выборов не было. Людям они не нужны. Людям нужна стабильность. Мы сделаем всё для того, чтобы были очередные парламентские выборы в 2023 году, – сказал он.

Говоря же о президентских выборах, Игорь Додон отметил, что ни он, ни социалисты не будут инициировать изменения для возврата к избранию главы государства парламентом. Он добавил, что более 95% граждан нашей страны хотят сами выбирать президента, и так и будет.

– В будущем году народ будет снова избирать президента напрямую, – подытожил он.