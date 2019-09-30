Додон ответил на критику Нэстасе и Санду: Люди ждут от нас улучшения жизни, а не метания стрел!

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Сейчас полезнее обсудить нашу политическую зрелость, как мы можем продемонстрировать сбалансированный и эффективный подход в процессе правления. Люди должны давать нам оценку, а не мы друг другу. Так президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал критику в свой адрес со стороны Андрея Нэстасе и Майи Санду.

– Андрей Нэстасе участвует в предвыборной кампании, и, вероятно, ему нужно сделать много заявлений такого рода для своего предвыборного шоу, поэтому я не удивлен его заявлениями. В последнее время он говорит и делает много неприятных вещей, чтобы их заметили, но он не должен забывать, что после местных выборов ему предстоит вернуться за тот же рабочий стол с теми, с кем он сейчас ведет себя довольно недружелюбно, и может случиться так, что он останется один за столом, потому что никто не захочет быть рядом с ним. Но Майя Санду удивила меня, она опустилась на уровень языка, который, как мне кажется, не делает ей чести. Если бы отношения между нами были ограничены измерением уровня мужественности, Нэстасе и Майя Санду и сегодня были бы в оппозиции, боролись бы путем заявлений с Плахотнюком, никогда не достигли бы постов премьер-министра и министров в правительстве. Поэтому я предпочитаю рассматривать эти словесные заносы как простую разрядку эмоций или разочарования, а не придавать им какого-то значения, которое влияет на наши отношения, – отметил он в интервью порталу tribuna.md.

Глава государства также подчеркнул, что “сейчас полезнее обсудить нашу политическую зрелость, как мы можем продемонстрировать сбалансированный и эффективный подход в процессе правления”.

– Люди должны давать нам оценку, а не мы друг другу. И люди будут судить нас не по нашим речам, а по тому, что мы делаем эффективно для улучшения их жизни. Этого они ждут от нас, а не того, чтобы мы метали стрелы, – сказал он.