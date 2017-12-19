Додон: Отставку нынешних министров подпишу, но новые кандидатуры не одобрю

Глава государства прокомментировал объявленные сегодня, 19 декабря, демократами перестановки в молдавском правительстве.

На своей странице в социальной сети Игорь Додон написал, что демократы решили удивить народ в канун праздников, но он не думает, что граждане оценят этот сюрприз как положительный и приятный.

В списке кандидатов увидел многие фамилии с дурной репутацией, которые политически скомпрометировали себя. Некоторые из них проявили и непоследовательность, и непрофессионализм, и вызывающий сожаление оппортунизм. Место некоторых из них за решеткой, а не в вице-премьерском кресле. Поэтому заявляю, что подпишу отставку нынешних министров, но не одобрю новые кандидатуры. Категорически отклоняю предложение демократов, – отметил он.

Игорь Додон считает, что парламентское большинство совершает серьезную ошибку этой так называемой кадровой реформой. Очевидно, что сейчас правительство становится еще более политизированным, подчеркнул он.

Все шито белыми нитками, четко просматривается алгоритм, а возмущение граждан только усилится. Я уверен, что граждане понимают все подоплеки этого политического действия и дадут ему соответствующую негативную оценку не только сейчас, но особенно на предстоящих парламентских выборах, – заключил он.

Напомним, сегодня председатель ДПМ Влад Плахотнюк объявил о перестановках в кабинете министров и назвал имена 7 новых членов правительства. Так, среди кандидатур и имена Юрия Лянкэ и Кирилла Габурича, причастных к краже миллиарда долларов из финансов-банковской системы страны.