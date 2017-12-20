Додон: Отставка Филипа – самый короткий путь к досрочным выборам

Глава государства прокомментировал слухи о возможном премьерстве Влада Плахотнюка.

– Было очень много в последнее время прогнозов. «Балаболят» народ очень активно. И не только этот месяц. Прогнозы: одна бабка сказала где-то, мы слышали, – выразил недоумение Игорь Додон в рамках «Прямой линии» на телеканале Accent TV.

По словам президента Молдовы, правящий режим не сможет пойти по этому сценарию, так как для этого необходимо, чтобы действующий премьер-министр Павел Филип подал в отставку. А это, в свою очередь, кратчайший путь к досрочным выборам, добавил глава государства.

– А им нужен легитимный лидер в правительстве для того, чтобы вести переговоры с партнерами по развитию. Поэтому я уверен, что такого сценария не будет. Будет это же правительство, скорее всего. Хотя я считаю, что после всех этих изменений в составе правительства, надо было Филипу тоже подать в отставку и пройти все процедуры с самого начала: создать новый кабинет министров. Ведь из 9 министров 5 уходят в отставку. Тогда мы смогли бы провести досрочные парламентские выборы. Народ пусть выйдет, проголосует за них, за нас, за кого-то. Будет новый парламент, он придет с новым кабинетом министров, с новой программой. Так было бы правильно, логично. Но нет, они боятся. Они понимают, что проиграют досрочные парламентские выборы, – подчеркнул глава государства.

Напомним, что в правительстве РМ значительные перестановки. Бывшие премьер-министры страны, при руководстве которых из финансово-банковской системы страны был украден миллиард долларов, возвращаются в правительство Молдовы и будут занимать в нем важные должности. В то же время министром юстиции страны отныне будет бывший председатель Конституционного суда республики, унионист Александр Тэнасе. Сменились руководители и трех министерств.