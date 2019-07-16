Додон отправляется с кратким визитом в Москву: президент намерен договориться о снижении цены на газ для Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с министром экономики и инфраструктуры Вадимом Брынзаном и кандидатом на должность Председателя Административного совета “Moldovagaz” S.A. Вадимом Чебаном. Стороны обсудили самые важные аспекты, касающиеся обеспечения эффективного функционирования системы подачи природного газа потребителям, а также самые актуальные задачи, которые предстоит решить новому руководству “Moldovagaz”.

– Есть предварительная информация о различных преступных схемах, используемых в энергетической системе, в целом, и в структурах “Moldovagaz”, в частности, которые имеют огромное влияние на внутреннюю стоимость и, непосредственно, на тариф на газ. В данной связи потребовал немедленно предпринять меры по искоренению данных схем и по идентификации внутренних резервов по снижению цены в рамках данного предприятия, стратегического для нашей страны. Уверен, что эти резервы могут быть найдены, вследствие чего давление на тарифы для конечных потребителей будет снижено, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

Президент сообщил, что в контексте дискуссий по вопросу тарифов, который стал особенно актуальным после роста стоимости импорта природного газа и, в особенности, в связи с популистской и безответственной политикой регулятора энергетического рынка, Вадим Брынзан проинформировал его о деталях запросов поставщиков услуги в адрес НАРЭ о повышении тарифов для конечных потребителей. Главным аргументом данных запросов является повышение цены на импорт природного газа. В этих условиях очевидна необходимость проведения переговоров с поставщиком услуги для получения скидки, констатировал глава государства.

– Завтра я совершу краткий визит в Москву, в рамках которого в дискуссиях с руководством Российской Федерации затрону, в том числе, вопрос о снижении цены на поставку природного газа в Молдову. Данная тема будет обсуждаться на встречах как с властями РФ, так и с администрацией АО “Газпром”. Возможный консенсус на данных переговорах позволит существенно снизить необходимость повышения тарифа на природный газ.

В рамках дискуссии глава государства также обратил внимание на необходимость начала переговоров с российской стороной по поводу заключения нового контракта на поставку природного газа и его транзит после 1 января 2020 года.

– Опыт прошлых лет показывает, что затягивание этого процесса может поставить под угрозу энергетическую безопасность нашей страны, в особенности, в холодный период года, – заключил Игорь Додон.