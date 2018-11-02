Додон отправится с официальным визитом в Татарстан в будущем году (ФОТО)

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети после того, как провел встречу с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который находится в нашей стране с двухдневным рабочим визитом.

В рамках дискуссии стороны обсудили многие вопросы, связанные с развитием, расширением и углублением наших двусторонних отношений, в особенности в торгово-экономической области.

– Пришли к единому мнению, что торговый оборот в размере 12 миллионов долларов ежегодно не соответствует существующему потенциалу сотрудничества. Договорились о необходимости установления новых тесных связей между предпринимателями Молдовы и Татарстана, а также между Торгово-промышленными палатами для более динамичного торгово-экономического сотрудничества, – отметил президент.

В заключение беседы глава государства выступил с инициативой организации визита советников президента в город Казань для установления приоритетных направлений сотрудничества, а также в целях подготовки его официального визита в Татарстан, запланированного на будущий год.