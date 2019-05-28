Додон отправился на заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС

Додон отправился на заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС

Президент Молдовы Игорь Додон отправился с двухдневным рабочим визитом в столицу Казахстана, где 28-29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.  

В Нур-Султане глава государства планирует проведение двусторонних встреч с лидерами ряда стран-членов ЕАЭС. 

Напомним, что Республика Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в мае 2018 года по инициативе Игоря Додона и благодаря единогласной поддержке стран-членов организации. Сотрудничество между РМ и ЕАЭС началось с момента подписания соответствующего меморандума в апреле 2017 года. 

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