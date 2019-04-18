Додон отправил Санду и Нэстасе помолиться

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Один из лидеров блока “АКУМ”, Майя Санду, заявила в интервью, что не приемлет, чтобы спикер парламента был от ПСРМ, потому что у нее нет доверия к тому, что социалисты борются с правящим режимом, и потому что социалисты, по ее мнению, заодно с демократами. Глава государства прокомментировал данное заявление в рамках передачи на общественном канале.

– А они, кроме этого, что-то еще знают? Сейчас начинается последняя неделя перед Пасхой. Я вообще бы порекомендовал им сходить в церковь, исповедаться, если они ни разу не были, причаститься, покрасить яйца в красный цвет, чокнуться ими на Пасху, а после Радоницы подумать, и посмотрим, к чему мы придем, – сказал он.

В то же время глава государства отметил, что у социалистов гораздо больше поводов не верить лидерам блока “АКУМ”.

– Когда я еще был депутатом парламента, я помню, сколько вотумов недоверия социалисты выдвинули тогдашнему министру просвещения Майе Санду, которая закрыла сотни школ в РМ. Я твердо уверен, что доверие по отношению к лидерам “АКУМ” как к политикам не нулевая, а минус 200, потому что мы знаем, что они продвигают. И тот факт, что социалисты, несмотря на это, выступили за дискуссии с “АКУМ”, доказывает политическую зрелость ПСРМ. Несмотря на всю критику, несмотря на то, что когда мы устраивали праздник семьи в центре города, кто-то улицей выше шел маршем вместе с сексуальными меньшинствами, когда мы защищаем православные ценности, кто-то судится с митрополитом Молдовы и епископом Маркеллом. Когда мы предлагаем закрепить русский язык как язык межнационального общения, а кто-то исключил русский из школьных программ, – подчеркнул он.

Додон также отметил, что социалисты с 2009 года по сей день находятся в оппозиции, а представители блока “с 2009 по 2015 были у власти”. Однако несмотря на это, ПСРМ решила предложить дискуссии “АКУМ”, потому что реально хотят изменить ситуацию в стране.