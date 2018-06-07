Додон: Отношения Молдовы и России стабильно развиваются, несмотря на недружественные действия правительства

Додон: Отношения Молдовы и России стабильно развиваются, несмотря на недружественные действия правительства

Сегодня утром глава государства побеседовал с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

Стороны обменялись мнениями о ситуации во внутренней и внешней политике страны. Игорь Додон отметил, что вопреки целому ряду недружественных действий со стороны правительства в отношении Российской Федерации двусторонние отношения между нашими странами стабильно развиваются на фоне роста торговли.

– Также обсудили мой визит в Москву, который я совершу по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина для участия в открытии чемпионата мира по футболу. В ходе предстоящего визита запланирована встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, – добавил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенного разговора. 

В заключение встречи глава государства пригласил Фарита Мухаметшина принять участие в Фестивале клубники и меда, который состоится 10 июня в Садова.

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