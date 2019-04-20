Додон открыл турнир по шахматам между роботами и чемпионами РМ и вместе с сыновьями сыграл партию против «умной машины» (ФОТО)

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В качестве Президента Шахматной федерации Молдовы Игорь Додон принял участие в открытии турнира по шахматам между роботами и чемпионами Республики Молдова, среди которых Владимир Хамицевич, Андрей Маковей, Никита Морозов, Иван Скицко и др. В мероприятии участвует также международный гроссмейстер, исполнительный директор ФИДЕ, тренер национальной сборной Катара, депутат Парламента Республики Молдова Виорел Бологан.

Глава государства поприветствовал всех участников и гостей турнира, поблагодарил организаторов мероприятия за хорошую подготовку и пожелал игрокам успехов в состязании с роботами. При этом вместе с сыновьями-шахматистами Владом и Богданом он сыграл партию против робота, который может играть одновременно на трёх досках.

Отметил, что за те восемь лет, сколько я возглавляю национальную Федерацию шахмат, нам удалось провести сотни национальных чемпионатов, а на международных соревнованиях молдавская команда достигла блестящих результатов. Кроме того, я убеждён, что шахматы должны стать обязательной дисциплиной в начальных классах всех школ нашей страны, поскольку это повышает уровень успеваемости учащихся, – написал президент на своей странице в соцсети.