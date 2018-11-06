Додон отказался промульгировать новый Кодекс ТВ и радио

Глава государства не согласен с принятым ранее парламентом по инициативе демократов документом и вернул его на пересмотр законодательного органа.

Стоит отметить, что ранее документ вызвал опасения общественности. В частности, своим мнением на этот счет с президентом делились журналисты.

– По их мнению, предлагаемые в документе нововведения приведут к цензуре и ограничат телезрителей и радиослушателей в доступе к информации, повлекут за собой закрытие многих СМИ и фактическое прекращение вещания программ на русском языке, – отмечал Игорь Додон.

Несмотря на несогласие с документом представителей СМИ, главы государства и фракции ПСРМ, раскритиковавшей проект в парламенте, инициатива была принята в окончательном чтении большинством голосов депутатов 18 октября. Теперь, после того, как глава государства отказался от его промульгации, документ вновь предстоит рассмотреть в законодательном органе.