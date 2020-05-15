Додон: Отказ от бюллетеней на русском языке не подпишу! (ВИДЕО)

Додон: Отказ от бюллетеней на русском языке не подпишу! (ВИДЕО)

Глава государства категорически против отказа от избирательных бюллетеней на русском языке. В рамках программы “Президент отвечает” он отметил, что, “даже если теоретически сформируется какое-то большинство под этот закон”, он его не подпишет. 

– В Молдове русский язык – язык межнационального общения. Так было все эти годы. Бюллетени были на молдавском и на русском. Мы не поддерживаем тех, кто запустили эту процедуру, – сказал он. 

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