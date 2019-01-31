Молдова не должна быть антироссийской или антиевропейской, а дружить со всеми. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в интервью ТАСС, подчеркнув, что ситуация в регионе в преддверии предстоящих парламентских выборов остается сложной и нельзя не учитывать тот факт, что, с одной стороны, с нами граничит Румыния, которая является членом НАТО, а с другой – Украина со своими внутренними проблемами и желанием вступить в Североатлантический альянс.