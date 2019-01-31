Молдова не должна быть антироссийской или антиевропейской, а дружить со всеми. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в интервью ТАСС, подчеркнув, что ситуация в регионе в преддверии предстоящих парламентских выборов остается сложной и нельзя не учитывать тот факт, что, с одной стороны, с нами граничит Румыния, которая является членом НАТО, а с другой – Украина со своими внутренними проблемами и желанием вступить в Североатлантический альянс.
– Я сторонник того, чтобы после выборов в Молдове появилось промолдавское парламентское большинство. Конечно, кому-то это может не понравиться. Понятно — Украина, понятно — Румыния, а здесь Молдова со своей четкой промолдавской ярко выраженной позицией, которая хочет дружить со всеми и не хочет быть антироссийской. Я не хочу, чтобы Молдова была антироссийской, я не хочу, чтобы она была антиевропейской. Мы должны дружить со всеми, – сказал он.
– Для чего? Для того, чтобы, например, попытаться завлечь Российскую Федерацию в какие-то дестабилизационные факторы с учетом Приднестровского региона. Я остаюсь при мнении, что такие риски, конечно, есть, – сказал он.
С другой стороны, отмечает Додон, Демократическая партия хочет любой ценой остаться у власти, контролировать дальше и парламент, и правительство. Несмотря на то, что по всем опросам такой поддержки населения у этой партии для этого нет, если будут попытки любой ценой опять контролировать всё, это может привести к тому, что и левые, и правые выйдут на улицу вне зависимости от геополитических взглядов. И тогда, безусловно, снова возникает риск дестабилизации.
– Именно поэтому, исходя из этих аргументов, я принял решение не участвовать в этой избирательной кампании. Президент, институт президентства не должен быть замешан в этих баталиях между политическими партиями, которые хотят попасть в парламент. Он должен быть “над” для того, чтобы потом в качестве арбитра выходить из этой ситуации. Потому что я не исключаю, что у нас могут быть и повторные, и досрочные выборы. Будем смотреть по ситуации, – подчеркнул президент.
Глава государства также рассказал, что хотел бы, чтобы парламентское большинство по результатам выборов получила одна-единственная партия, потому что президенту будет легче работать с одним формированием у власти.
– Никакая другая партия, кроме социалистов, по результатам выборов такое парламентское большинство не сможет получить. Да, у самой крупной оппозиционной партии, конечно, есть все шансы получить парламентское большинство, – считает он.
Президент также заявил, что вероятность создания каких-то коалиционных правительств по результатам этих выборов – очень маленькая, так как между основными игроками — Партией социалистов, Демократической партией и проевропейским блоком “Акум” – очень большая неприязнь.
– Вероятность, что между этими тремя силами будут какие-то коалиционные договоренности, я считаю, очень маленькая. Поэтому, если одна партия не получит парламентское большинство, есть очень большая вероятность, что будут досрочные парламентские выборы во второй половине этого года, – заявил он.
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