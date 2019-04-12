Додон: От позиции пропрезидентской ПСРМ зависит, что будет дальше

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Как и было обещано ранее, Президент Республики Молдова Игорь Додон, участвует в сегодняшнем заседании Республиканского совета Партии социалистов.

Выступая перед участниками заседания, глава государства напомнил, что несмотря на то, что, став президентом, он, согласно законодательству, был вынужден выйти из ПСРМ, его коллеги объявили его неофициальным лидером Партии социалистов. Додон поблагодарил социалистов за приглашение принять участие в сегодняшнем мероприятии, и отметил, что вместе им предстоит выработать единую позицию по поводу дальнейших действий формирования.

– Я всегда говорил, что президент может быть сильным, когда рядом с ним сильная партия, сильная парламентская фракция, мажоритарная. Партия социалистов и фракция ПСРМ на протяжении последних 2,5 лет поддерживали все инициативы президента. Я уверен, что новая фракция ПСРМ, в которую вошли 35 депутатов, продолжит поддерживать инициативы главы государства, – сказал он.

Додон также добавил, что “то, что мы сегодня будем обсуждать, – очень важно для всех, для всей страны”.

– От позиции ПСРМ, от позиции пропрезидентской партии зависит, будет власть или нет, в какой форме она будет, будут досрочные выборы или нет, и так далее, – подчеркнул он.

Далее заседание проходит за закрытыми дверями, однако Додон пообещал выступить по его итогам с заявлениями для прессы.