Додон остается безоговорочным фаворитом населения: президенту доверяют в 34 раза больше граждан, чем Канду (ФОТО)

Игорь Додон и возглавляемая им администрация президента стабильно лидируют в предпочтениях граждан. Об этом свидетельствует очередной опрос общественного мнения, результаты которого были представлены сегодня в Кишиневе.

В частности, глава государства остается политиком №1 по рейтингу доверия граждан. 44,2% жителей Молдовы испытывают наибольшее доверие именно к президенту страны. Это в 3 раза больше, чем премьер-министру Павлу Филипу, доверие к которому составляет 13,9%, и в 34 раза больше, чем спикеру парламента Андриану Канду, у которого 1,3% рейтинг доверия граждан.

Примечательно, что деятельность главы государства положительно оценивают более половины населения Молдовы, а именно – 52,1%. Это также первое место рейтинга. В топ-5 политиков, чью деятельность граждане оценивают лучше всего, вошла также председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный с 21,2%.

Согласно итогам исследования, президентура стабильно остается на втором месте по рейтингу доверия граждан к институтам страны после церкви. Прямой рейтинг доверия населения к администрации главы государства вырос за год и составляет 52,4%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ в период с 1 ноября по 20 ноября. В нем приняли участие 1189 респондентов.