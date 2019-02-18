Додон остается абсолютным народным лидером: ему доверяет свыше половины населения (ФОТО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон остается безоговорочным лидером народного доверия. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Согласно итогам исследования, отвечая на вопрос: “Какому политическому деятелю вы доверяете больше, чем остальным?”, 50,4% опрошенных назвали имя главы государства Игоря Додона. На втором месте, с отрывом более чем в 5 раз, – председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду с 9,2%. На третьем – премьер-министр РМ Павел Филип с 6,5%. В топ-5 самых популярных политиков вошла также председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный – у нее 6% доверия и четвертое место рейтинга.

Следует также отметить, что число граждан, которые положительно оценивают деятельность Игоря Додона на посту президента, остается стабильно высоким – 52,8%, согласно исследованию. На втором месте – с двукратным отрывом Майя Санду, у которой 28,5%, а на третьем – Зинаида Гречаный с 26,7%. Примечательно, что председатель пропрезидентской оппозиционной Партии социалистов обогнала по этому показателю премьер-министра Павла Филипа, у которого 24,4%, и председателя парламента Андриана Канду, у которого всего 9,9%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы в период с 1 по 14 февраля с предварительного уведомления об этом ЦИК. В нем приняли участие 1195 жителей Молдовы. Погрешность составляет +/-3%.