Додон: Организаторы протестов на ПВНС – партнеры ДПМ по власти последние 9 лет

На протяжении 9 лет после попытки государственного переворота от 7 апреля 2009 года и после того, как коммунисты сдали власть в августе-сентябре 2009 года, у руководства страной находятся проевропейские партии, которые менялись местами, но всегда были партнерами по власти. Об этом по итогам заседания Республиканского совета Партии социалистов заявил президент страны Игорь Додон.

– Речь о Либерально-демократической партии Филата, Демократической партии партии Лупу, а позднее – Плахотнюка, Либеральной партии Гимпу, тех, кто впоследствии оторвался от них и создал собственные партии – Майя Санду и другие. Те, кто проводят протесты на ПВНС, являются партнерами по власти Демократической партии последние 9 лет, и они вынужденно или самостоятельно оказались якобы в оппозиции. Некоторые самостоятельно, другие – вынужденно, потому что у них забрали депутатов. Но пока они были с ДПМ, все было хорошо, – сказал он.

Глава государства подчеркнул: граждане должны понимать, что после 9 лет катастрофы в Республике Молдова, решение есть.

– Альтернатива – это только Партия социалистов, – добавил он.

Напомним, что на Республиканском совете было принято решение о том, что с сегодняшнего дня ПСРМ начинает активную предэлекторальную кампанию по подготовке к парламентским выборам.