Додон: Оппозицию беспокоит не то, что в Молдову поступит кредит, а то, что его дают русские (ВИДЕО)

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“Оппозицию беспокоит не то, что в Молдову поступит кредит в размере 200 миллионов евро, а то, что его дают русские”. Так глава государства прокомментировал сегодняшние действия некоторых депутатов парламента, выступивших категорически против займа от РФ.

– Наши оппоненты очень надеялись на то, что мы не получим помощь извне, а мы получили ее и с Запада, и с Востока. Те, кто заявлял, что с нами никто не хочет разговаривать, увидели, что и МВФ, и РФ согласились помочь нам в этой ситуации. Но для некоторых представителей оппозиции чем хуже, тем лучше. Они надеялись, что денег не будет, а, значит, не будет зарплат и пенсий, и тогда бы у них была возможность дестабилизировать ситуацию, спровоцировать досрочные выборы. Такой была задумка. Был бы этот кредит от японцев, румын или кого-либо еще – никто бы не обратил внимание. Но их беспокоит именно то, что этот кредит от России, – заявил Игорь Додон в рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова”.

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