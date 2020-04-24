Додон: Оппозиция хочет дестабилизации ситуации и политического кризиса (ВИДЕО)

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Оппозиция в Молдове действует по принципу: “Чем хуже людям, тем лучше нам”. Так считает Игорь Додон. Глава государства отмечает, что действия оппонентов власти продиктованы их личными интересами и не имеют ничего общего с интересами народа.

Заявления были сделаны в рамках передачи на общественном телеканале.

– Я видел сегодня достаточно эмоциональные высказывания Канду, Санду: мол, “если вам что-то не нравится, подайте в отставку”. С какой стати? Это значит, что вы преследуете цель дестабилизации, политического кризиса, вы хотите досрочных выборов. Сегодня в Молдове есть стабильное парламентское большинство, есть функциональное правительство, президент, мы справляемся с ситуацией, находим источники, чтобы справляться с ней дальше, а кому-то это не нравится, и этот кто-то пытается использовать Конституционный суд в своих целях, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что вместе с коллегами не допустит, чтобы граждане пострадали от чьих-то амбиций.

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