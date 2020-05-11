Додон – оппонентам: Один мой знакомый говорил: “Если драка неизбежна – надо бить первым”. Вы хотите этого? Получите (ВИДЕО)

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Руководство страны уверено в том, что Молдове нужна стабильность, а не новый политический кризис. Однако приходится констатировать, что в парламенте нынешнего созыва началась порочная практика прошлого – депутаты перебегают из одной фракции в другую. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

– В настоящее время уже 12 % депутатов покинули партии, с которыми прошли в парламент. Напомню, что было в прошлом парламенте. Плахотнюк одну за другой уничтожил множество партий: Либеральную, Либерал-демократическую, Партию коммунистов. Теперь Плахотнюк пытается уничтожить Демпартию, так как он ее больше не контролирует. А те, кто красиво говорил о ценностях – Санду и Нэстасе – радуются, как дети, когда уходит очередной депутат. Во что мы превращаем парламент и политику? – сказал Додон.

Глава государства подчеркнул, что не допустит парламентского большинства, созданного из перебежчиков, однако оппоненты власти, по его словам, мечтают именно о такое большинстве.

– Чем вы тогда лучше Плахотнюка? Хлопаете в ладоши, когда выходят 2-3 депутата из партии, а некоторые послы приветствуют это. Куда мы идем и что будем делать дальше в этой ситуации? Если хотите спровоцировать политический кризис – есть хорошая поговорка: “Бойся своих желаний”. Хотите вызвать политический кризис, хотите досрочных выборов? Мы с этим справимся. Один мой знакомый говорил: “Если драка неизбежна – надо бить первым”. Вы хотите этого? Получите. Кто-то уже делит шкуру неубитого медведя, хотя у охотников это считается большой ошибкой: есть риск остаться ни с чем. Некоторые уже формируют правительство из людей Плахотнюка и Шора. Хотите этого, хотите, чтобы было так, как в прошлом парламенте? Это будет ваша вина, – сказал он.

Президент обратился к лидерам ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП.

– Если вы видите, что всё идет по формуле Плахотнюка – встретьтесь и обсудите эту ситуацию. Если надо, я присоединюсь. Идите на досрочные. Я видел заключения юристов, ознакомился с решениями КС, не буду вдаваться в подробности. Если будет политическое решение – найдутся и решения, как избавиться от этих перебежчиков в парламенте, так как на досрочных не пройдет ни один из этих “продавшихся”. Это было бы решением, но вы же хотите разделить с ними власть. Желаю вам здоровья – не успехов, так как успеха у такого правительства не будет. А здоровье в условиях COVID-19 нужно всем, – подытожил Додон.

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