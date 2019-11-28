Додон: ООН – важный партнер Республики Молдова (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел встречу с Саймоном Спрингеттом, координатором-резидентом ООН в Республике Молдова, и поздравил его с назначением на этот пост. Глава государства подчеркнул, что ООН является важным партнером Республики Молдова, и выразил уверенность в том, что продуктивное сотрудничество продолжится с целью реализации плана развития страны, включая задачи устойчивого развития.

– Высоко оценил Повестку-2030 Организации Объединенных Наций, которая устанавливает четкие приоритеты и устремления в области развития на мировом уровне и к которой Молдова присоединилась. Выразил благодарность за поддержку нашей страны посредством Рамочного партнерства по устойчивому развитию в таких ключевых областях, как качество государственного управления, права человека и гендерное равенство; устойчивый экономический рост, инклюзивное и справедливое социальное развитие. Отметил, что мы и далее рассчитываем на экспертную и техническую поддержку со стороны ООН в реализации национальных приоритетов развития в различных областях, – сообщил президент по итогам проведенной беседы на своей странице в соцсети.

В завершение встречи президент подтвердил консолидированную позицию высшего руководства Республики Молдова в части имплементации реформ, по которым были взяты обязательства, и выполнения всех соглашений, подписанных с внешними партнерами страны. Кроме того, он повторно озвучил ранее переданное Генеральному Секретарю ООН Антонио Гутеррешу приглашение совершить официальный визит в нашу страну в течение следующего года.