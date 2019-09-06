Додон: ООН – надежный партнер Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился сегодня с Мирославом Енчей, помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам, укреплению мира и миротворческим операциям. Стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией в стране и регионе, с двусторонним сотрудничеством, а также дальнейшими перспективами взаимодействия.

– Отметил, что ООН – надежный партнер Республики Молдова, и выразил благодарность за помощь, оказываемую Молдове на протяжении двух десятилетий сотрудничества, направленную на модернизацию и развитие страны. Кроме того, подчеркнул, что уже много лет Республика Молдова поддерживает повестку Организации по сохранению мира и международной безопасности, обеспечивая отправку молдавских военных для участия в операциях ООН по сохранению мира в различных регионах планеты. Поблагодарил ООН также за предоставление важной площадки для информирования международного сообщества в отношении приднестровского вопроса и за поддержку в поиске решения, основанного на соблюдении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, – сообщил глава государства.

Игорь Додон выразил надежду на сохранение консенсуса между Россией, США и ЕС по отношению к Молдове, что могло бы послужить моделью возрождения страны при совместной поддержке со стороны глобальных игроков. Он также добавил, что администрация президента продолжит реализацию взвешенной внешней политики, являющейся ключевым элементом урегулирования проблем, с которыми сталкивается наша страна.

– Подчеркнул, что решение приднестровской проблемы при совместном участии США, РФ и ЕС послужит для других регионов примером взаимодействия наиболее влиятельных внешних сил. Проинформировал высокопоставленного гостя о том, что в третьей декаде сентября приму участие в 74-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где с важнейшей мировой трибуны буду говорить о национальных приоритетах развития страны и об обеспечении безопасности и мира в регионе. Мирослав Енча приветствовал процессы демократизации в Молдове и заверил нас в поддержке во всех областях, представляющих взаимный интерес, – подытожил президент.



