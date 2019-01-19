Додон окунулся в прорубь на Крещение (ВИДЕО)

Додон окунулся в прорубь на Крещение (ВИДЕО)

Каждый год на Крещение, независимо от погоды или состояния здоровья, президент обязательно совершает омовение в ледяной воде озера. Не стал исключением и этот год. Ролик на своей странице в соцсети разместил сам глава государства.

⁃ Это красивая традиция, которая закаляет и тело, и душу. Ощущения после окунания в воду непередаваемые! – подписал видео Игорь Додон.

Президент ещё раз поздравил всех с этим религиозным праздником.

⁃ Пусть Крещение Господне принесет свет в нашу жизнь, душевный покой, благословение в дом и гармонию в семью, – подытожил он.

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