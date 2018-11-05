Додон: Около 180 тысяч молдаван смогут воспользоваться амнистией по 27 статье

Важное решение было принято в отношении молдавских мигрантов, которые находятся на территории РФ, но нарушили срок пребывания, или тех, кто ранее уже получил запрет на въезд в Россию и находятся в Молдове. Подробнее о нем президент страны Игорь Додон рассказал в рамках проведенной сегодня, 5 ноября, пресс-конференции по итогам своего официального визита в РФ.

Игорь Додон напомнил, что в прошлом году в результате достигнутых им с Владимиром Путиным договоренностей был объявлен первый этап амнистирования по статье 26 Федерального закона РФ “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ”, которым смогли воспользоваться примерно 30 тысяч граждан. Всё это время граждане обращались к президенту с просьбой добиться амнистии и по статье 27.

– В результате договоренности, с 1 января 2019 года начнется второй этап амнистирования – по статье 27 и по статье 26 для тех, кто не успел ранее. Механизм по амнистированию будет разработан в ближайшие 10-15 дней и объявлен руководством РФ. В период с 24 по 25 ноября у меня запланированы встречи с молдавскими мигрантами в Москве и Санкт-Петербурге, на которых я детально объясню этот механизм, чтобы около 180 тысяч граждан, у которых на данный момент есть нарушения законодательства РФ, смогли воспользоваться этой амнистией, начиная с 1 января 2019 года, – пояснил президент.

Отметим, что это решение стало возможным благодаря личным договоренностям Игоря Додона и Владимира Путина.