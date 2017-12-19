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Додон обсудит с Путиным антироссийские демарши правящего режима

Додон обсудит с Путиным антироссийские демарши правящего режима

Глава государства назвал неприемлемой ситуацию, которая сложилась в последнее время между двумя странами. 

Об этом Игорь Додон заявил в комментарии для ТАСС.

На будущей неделе я отправляюсь в Москву на неформальный Саммит глав государств СНГ. Надеюсь обсудить ее в ходе встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. Также буду обсуждать меры по выходу из ситуации с правительством и парламентским большинством в Молдове. Убежден, что необходимо принимать меры по возобновлению плодотворного сотрудничества между нашими странами по всем направлениям – этого ждет от нас народ Молдовы, – сказал он.

Напомним, вчера МИДЕИ РМ вызвал для консультаций на неопределенный период в Кишинев посла Молдовы в России Андрея Негуцу. Глава государства осудил этот поступок и отметил, что если целью этой провокации является срыв его визита в Москву, то она не возымеет эффекта.

 

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