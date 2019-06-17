Додон обсудит с Медведевым продление беспошлинного режима для Молдовы (ВИДЕО)

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В конце этой недели Игорь Додон планирует встретиться с премьером РФ. Беседа может пройти на мероприятии в Минске, куда глава государства собирается вылететь с однодневным визитом. Об этом Додон рассказал в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”.

– Там будут руководители 8-10 стран. Мы с Медведевым обсудим, я уже с Козаком предварительно говорил…Мы попросим, чтобы нам продлили беспошлинную торговлю с РФ, которая заканчивается 1 июля. Также нужно срочно разобраться, что происходит в “Молдова-газ”. Мы с Миллером договорились о том, что нужно начинать переговоры о новом договоре по поставкам газа и по транзиту. Все эти вопросы надо решать, – подчеркнул президент.

Игорь Додон также отметил, что послезавтра в Молдову приезжает европейский комиссар Йоханнес Хан. Глава государства также проведет с ним встречу.

– Сейчас очень серьезно прорабатывается возможность возобновления европейского финансирования. Вы знаете, что я сторонник того, чтобы мы брали деньги для инвестиционных проектов, это хорошо. Я очень рад, что со стороны и России, и ЕС, и США, и Запада в целом есть открытость, и нет этой конфронтации, куда больше ездишь, а куда меньше, – сказал он.