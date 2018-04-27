Додон обсудил взаимоотношения Молдовы и России с губернатором Санкт-Петербурга (ВИДЕО, ФОТО)

Игорь Додон провел сегодня, 27 апреля, встречу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими странами на общенациональном и региональном уровне.

Участники беседы отметили, что отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией успешно и плодотворно развиваются на уровне глав государств, а также на уровне регионов. Игорь Додон выразил уверенность в том, что после парламентских выборов этого года они будут на другом стратегическом уровне и между правительствами и парламентами наших стран.

– Особенно отметили развитие отношений Гагаузской автономии с Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и другими регионами России. В этом контексте я проинформировал губернатора о том, что в скором времени в Молдове пройдёт Форум регионов, куда будут приглашены представители всех регионов Российской Федерации, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве, – отметил президент по итогам проведенной встречи.

Глава государства также заявил, что большинство народа Молдовы выступают за улучшение отношений с Россией, а президент России Владимир Путин был и остаётся наиболее авторитетным зарубежным лидером в нашей стране. Кроме этого, президент подчеркнул заинтересованность Республики Молдова в получении как можно большей информации о деятельности Евразийского экономического союза и выразил надежду на скорое получение статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

В заключение беседы глава государства проинформировал губернатора Санкт-Петербурга о программе празднования в Республике Молдова 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и, в частности, об акции «Бессмертный полк», которая состоится в Кишинёве 9 Мая. Стороны высказались также за проведение в Кишинёве молдо-российского бизнес-форума в начале июня этого года.

Напомним, что в эти дни Игорь Додон совершает короткий рабочий визит в Санкт-Петербург.