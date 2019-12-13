Додон обсудил возврат украденного миллиарда и реформирование банковской системы с руководством НБМ (ФОТО)

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Игорь Додон посетил сегодня Национальный банк Молдовы для проведения дискуссий с сотрудниками учреждения на предмет его деятельности и функционирования банковской системы страны.

Глава государства высоко оценил вклад Национального банка в сохранение финансовой стабильности в стране. В то же время он дал заверения в том, что регулятор банковской системы останется независимым и транспарентным органом в соответствии с международными стандартами и не будет вовлечен в политические игры.

Кроме того, стороны обсудили вопрос реформирования банковской системы. Этот процесс в самом разгаре и осуществляется Национальным банком с большой ответственностью, что продиктовано необходимостью вследствие банковской аферы. Игорь Додон подчеркнул, что окажет поддержку команде НБМ в деле создания прозрачной, крепкой, надежной, эффективной и безопасной системы.

– В ходе беседы с сотрудниками Национального банка подчеркнул важность возврата выведенных из банковской системы денег. В этой части заверил команду НБМ в готовности Администрации Президента совместно с Правительством и Парламентом оказать необходимую помощь, в том числе через изменение законодательства, – отметил он на своей странице в соцсети.