Додон обсудил вопрос поставок газа в Молдову с главой «Газпром» (ФОТО, ВИДЕО)

0

В ходе рабочего визита в Москву Игорь Додон провел встречу с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Во встрече участвовали также министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Вадим Брынзан, советники главы государства Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также новый председатель административного совета АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, который с сегодняшнего дня официально вступил в эту должность.

– В ходе беседы рассмотрели перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, уделили особое внимание условиям поставок российского газа в Молдову и необходимым мерам во избежание повышения стоимости газа для потребителей в Молдове. Кроме того, обсудили вопросы, связанные с заключением новых контрактов на поставку газа в Молдову и его транзита по территории нашей страны после 1 января 2020 года, учитывая, что контракты, подписанные ранее между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», истекают в конце 2019 года, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства пригласил Алексея Миллера принять участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Кишиневе. В эти же дни состоится Общее собрание акционеров АО «Молдовагаз» и Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в связи с чем присутствие руководителя «Газпрома» в Кишиневе будет способствовать более предметному диалогу двух стран по важнейшим вопросам экономики и энергетики, подчеркнул президент.