Додон обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с послом Германии в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с послом Германии в Республике Молдова Ангелой Ганнингер. Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, отметили необходимость их дальнейшей интенсификации, особенно в торгово-экономической сфере. Глава государства также поприветствовал активность немецких инвесторов в нашей стране и подчеркнул большой вклад Германии в осуществление различных реформ в Молдове.

Участники встречи говорили и о внутриполитической обстановке в нашей стране после начала работы парламента нового созыва. В этом контексте Додон подтвердил послу намерение пригласить руководителей трех парламентских сил – Партии социалистов, Демократической партии и блока ACUM – для проведения переговоров по возможному формированию парламентского большинства и Правительства РМ.

– Этот процесс может занять несколько недель, и я полагаю, что президент здесь играет исключительно важную роль, способствуя проведению диалога. Вместе с тем я привел пример европейских стран и прежде всего Германии, где есть большой опыт проведения достаточно длительных переговоров по формированию парламентской коалиции и созданию по их итогам легитимного, эффективно работающего правительства. Уверен, что такой опыт гораздо лучше создания нелегитимного парламентского большинства с участием «перебежчиков», – подчеркнул глава государства на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

В завершение беседы Игорь Додон подтвердил послу ФРГ намерение продолжать реализацию стратегического курса на проведение взвешенной внешней политики на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета Республики Молдова.