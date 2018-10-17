Додон обсудил важные вопросы сотрудничества с послом Кубы

Додон обсудил важные вопросы сотрудничества с послом Кубы

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Республики Куба при Европейском Союзе Нормой Гойкочеа Эстенос. В беседе также принял участие временный поверенный в делах Кубы в Киеве, советник Оскар Сантана Леон, отвечающий за связи с Молдовой.

Как сообщает пресс-служба администрации президента, в ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Собеседники констатировали недостаточную реализацию их потенциала. В частности, обе страны заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений и туризма. Со своей стороны, кубинские гости предлагают Республике Молдова более тесную кооперацию в области здравоохранения, культуры и сельского хозяйства.

В завершение встречи собеседники договорились провести ревизию повестки двусторонних отношений и консультации на дипломатическом уровне.

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