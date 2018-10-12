Додон обсудил важные вопросы сотрудничества с Макроном (ФОТО)

В завершающий день саммита Франкофонии в Ереване президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений.

В частности, было отмечено, что Франция, будучи одним из «локомотивов» Европейского союза, остается одним из стратегических партнёров Республики Молдова в Европе. За 26 лет дипломатических отношений диалог между нашими странами активно развивается практически во всех направлениях: политика, экономика, торговля, культура, образование, отметил президент.

– Торговые связи между Молдовой и Францией демонстрируют стабильный рост: за январь-июнь 2018 года объём нашего экспорта во Францию вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт из этой страны за указанный период вырос на 60%. В Молдове действуют 225 компаний с французским капиталом. Особенно активно отношения наших стран развиваются в области культуры и образования, где важную роль играет Французский альянс в Молдове, благодаря программам которого молдавские студенты имеют возможность обучаться во Франции. Также значительное место в укреплении двусторонних отношениях принадлежит молдавской диаспоре во Франции, – перечислил глава государства.

Говоря о внешней политике Республики Молдова, Игорь Додон особо подчеркнул, что наша страна стремится к сбалансированным взаимовыгодным отношениям с партнёрами и на Западе, и на Востоке. При этом “мы будем поддерживать и укреплять конституционный статус постоянного нейтралитета Молдовы”, сказал он.

– В этом контексте обсудили с президентом Франции перспективы урегулирования приднестровского конфликта. В частности, я предложил французской стороне более активно участвовать в консультациях по данной проблематике наряду с Германией, Россией и другими внешними игроками, участниками общепризнанного формата «5+2». Считаю, что вовлечение Парижа, в том числе в рамках политики Европейского союза, может придать новый импульс процессу урегулирования, и в конечном итоге будет способствовать нахождению всеобъемлющего решения, которое может стать первым за последние десятилетия мирным дипломатическим успехом в разрешении «замороженных» конфликтов на постсоветском пространстве и в целом на пространстве ОБСЕ, – отметил президент.

В завершение встречи Игорь Додон выразил признательность Президенту Франции за его приглашение принять участие в Форуме мира, который пройдёт в ноябре этого года в Париже.