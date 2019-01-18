Додон обсудил важные вопросы с главами комиссий Совета гражданского общества (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочее заседание с главами комиссий Совета гражданского общества при главе государства.

В ходе беседы стороны затронули ряд вопросов, касающихся ситуации в стране, а также наметили совместные мероприятия, которые предстоит провести в ближайшие месяцы. В особенности Додон попросил руководителей комиссий выдвинуть предложения по празднованию в текущем году 660-летия со дня основания Молдавского государства, а также по проведению в 2019-м Года семьи.

– Подчеркну, что поддержание постоянного диалога с гражданским обществом и учет его мнения по большинству вопросов первостепенной важности – это мой приоритет, и работа в данном направлении будет продолжена, – отметил глава государства.