Додон обсудил важные вопросы молдо-российского сотрудничества с председателем Госдумы РФ (ФОТО)

Глава государства провёл встречу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Как отметил на своей странице в соцсети президент, это далеко не первая его встреча с Вячеславом Викторовичем. Глава государства выразил председателю Госдумы благодарность за усилия в развитии межпарламентских связей между нашими странами.

– Отметил, что между Молдовой и Россией за последние полтора года сложились хорошие отношения на уровне глав государств и регионов. Сейчас необходимо работать для улучшения наших отношений на межпарламентском и межправительственном уровне. Выразил уверенность, что отношения между всеми ветвями власти наших стран улучшатся после парламентских выборов, которые состоятся в нашей стране осенью этого года, – добавил Игорь Додон.

Президент также подчеркнул, что он и его команда выступают за взвешенную внешнюю политику нашей страны, за дружественные отношения как с Западом, так и с Востоком. В этом контексте Додон проинформировал о том, что Республика Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском Экономическом Союзе.

– Это даёт нам возможность более активно взаимодействовать с ЕАЭС, с его координирующими структурами и со всеми государствами, входящими в это объединение, – сказал глава государства.

Игорь Додон также выразил благодарность руководству Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным за мудрую и по-настоящему дружественную политику по отношению к Молдове.

– Благодаря достигнутым соглашениям нам удалось остановить падение товарооборота между нашими странами. Если в прошлом году рост товарооборота составил 10%, то в этом году уже 25%, что, безусловно, является положительным знаком, – подчеркнул он.

Также он напомнил, что в прошлом году было проведено заседание межпарламентской группы дружбы «Молдова – Россия», но, к сожалению, с молдавской стороны на ней присутствовали только депутаты от одной фракции – Партии социалистов. Есть договорённость провести аналогичную встречу и в этом году.

В заключение беседы Игорь Додон пригласил представителя Государственной думы РФ принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишинёве в сентябре этого года и получил подтверждение, что Госдума делегирует на этот авторитетный международный форум заместителя Председателя Государственной Думы.

Стоит отметить, что по итогам встречи стороны высказались за всестороннее укрепление и расширение нашего сотрудничества между Молдовой и Россией на благо наших народов.