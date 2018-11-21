Додон обсудил важные вопросы молдо-российского сотрудничества с Председателем Госдумы РФ (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Стороны обсудили текущее развитие молдо-российских отношений, которые получили серьёзный импульс в ходе недавнего официального визита главы государства в Москву. Игорь Додон и Вячеслав Володин приветствовали те договоренности, которые были достигнуты президентами Молдовы и России. Также они отметили высокий уровень организации и результативность прошедшего в сентябре в Кишинёве первого молдо-российского экономического форума.

– Выразил признательность Вячеславу Володину за предоставленную возможность выступить с речью на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Подчеркнул общую заинтересованность восстановления полноценных дружеских и партнёрских отношений между нашими странами на всех уровнях, включая межпарламентский. Отметил, что парламентская группа молдо-российской дружбы является самой многочисленной в парламенте Молдовы, а возглавляет её Зинаида Гречаный. Договорились предпринять необходимые шаги по активизации деятельности данной парламентской группы, – отметил президент по итогам проведенной встречи.

При этом Додон подчеркнул, что стратегической задачей Президента Республики Молдова является выстраивание сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом и строгое соблюдение конституционного принципа постоянного нейтралитета РМ. Также глава государства выразил уверенность в том, что после парламентских выборов в Молдове 24 февраля 2019 года откроются новые хорошие перспективы для углубления стратегического партнерства с Российской Федерацией.

Напомним, что в эти дни президент совершает рабочий визит в РФ. В эти минуты глава государства выступает на заседании Государственной думы России.