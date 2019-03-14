Додон обсудил важные вопросы двустороннего сотрудничества с премьер-министром Болгарии (ФОТО, ВИДЕО)

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На “полях” Глобального Бакинского форума президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. В рамках беседы глава государства с особым удовлетворением отметил тот факт, что наши страны выстроили искренне дружеские отношения, основанные на взаимоуважении народов, и эти связи укрепляются по многим направлениям.

– Выразил правительству Болгарии благодарность за оказание финансовой и технической помощи через реализацию многих проектов в форме строительства, благоустройства и технического оснащения современным оборудованием восьми станций водоснабжения в Тараклийском районе, а также за обновление здания общежития Государственного университета имени Григоре Цамблака в городе Тараклия. Кроме того, призвал представителей болгарского бизнеса участвовать в работе Свободных экономических зон, индустриальных парков и сферы IT в Республике Молдова, где предлагаются выгодные условия для иностранных инвесторов. Подтвердил также высокий интерес к сотрудничеству в области сельского хозяйства через укрепление партнёрства аграрных ведомств обоих государств, создание совместных предприятий по обработке и консервированию фруктов и овощей, – поведал президент по итогам проведенной встречи.

Игорь Додон также дал высокую оценку политическому диалогу между нашими государствами и выступил за развитие и углубление молдо-болгарских отношений.

– Как я отметил и в своем выступлении на форуме, мы – сторонники продвижения взвешенной внешней политики, предусматривающей сохранение и развитие прагматических и взаимовыгодных отношений с партнерами как на Востоке, так и на Западе при соблюдении статуса постоянного нейтралитета Молдовы, – добавил глава государства.

В заключение Игорь Додон подтвердил приглашение Бойко Борисову осуществить в ближайшее время официальный визит в Республику Молдова.