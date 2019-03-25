Додон обсудил текущую ситуацию в стране с главой Делегации ЕС в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с главой Делегации Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в нашей стране и регионе. Говорили они и о намеченных на май выборах в Европейский Парламент, о расширении и углублении сотрудничества между Республикой Молдова и Европейским союзом, а также о ситуации во внутренней политике.

– Подтвердил приверженность проведению взвешенной внешней политики, сохранению подписанных соглашений, реальной имплементации реформ на благо граждан. Подчеркнул, что выступаю за интенсификацию диалога РМ-ЕС во всех областях, представляющих взаимный интерес, поскольку Европейский союз является доверенным партнером Молдовы, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Кроме того, стороны пришли к единому мнению о необходимости выхода из возникшего в стране после выборов политического тупика. Это можно урегулировать путем создания парламентского большинства, которое взяло бы на себя ответственность за создание нового, ответственного и эффективного правительства, констатировали собеседники.

– Проинформировал европейского дипломата о приглашении лидерам трех парламентских сил (ПСРМ, ДПМ, блок ACUM) начать диалог о формировании парламентского большинства. Выразил надежду на то, что эти дискуссии придадут импульс процессу переговоров между партиями и откроют новые перспективы преодоления создавшейся в стране ситуации неопределенности, – подытожил президент.