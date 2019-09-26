Додон обсудил свой предстоящий официальный визит в Турцию с Эрдоганом (ФОТО, ВИДЕО)

Додон обсудил свой предстоящий официальный визит в Турцию с Эрдоганом (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе визита в Нью-Йорк глава государства провел встречу и с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны прошлись по всему спектру двусторонних отношений и с удовлетворением констатировали продолжение реализации Соглашения о стратегическом партнёрстве, подписанного в октябре 2018 года в ходе официального визита Эрдогана в Республику Молдова.

– Поблагодарил руководство Турции за оказываемую нашей стране помощь во многих сферах, в первую очередь, в Гагаузской автономии, а также в процессе ремонта здания Администрации Президента. В этом же контексте обсудили ход строительства стадиона в Комрате, и турецкая сторона заверила нас в том, что работы будут завершены в установленные сроки, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

В завершение встречи стороны поговорили об официальном визите Игоря Додона в Турецкую Республику, который состоится до конца текущего года.

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