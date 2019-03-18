Додон обсудил события в стране и двусторонние отношения с послом Великобритании в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня провел встречу с Люси Джойс, Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства в Республике Молдова. В ходе беседы глава государства дал высокую оценку тесному сотрудничеству между Республикой Молдова и Соединенным Королевством и выразил желание ускорить диалог по всем направлениям, включая организацию официальных визитов и встреч на высоком уровне.

В то же время стороны обсудили перспективы развития торгово-экономических связей между нашими странами, принимая во внимание ожидаемый выход Великобритании из Европейского союза.

– В ходе беседы затронули также вопросы внутриполитической повестки в Республике Молдова после утверждения итогов парламентских выборов 24 февраля. Проинформировал госпожу Джойс о том, что до 25 марта я своим президентским указом созову первое заседание нового парламента. В этом контексте мы обсудили различные сценарии дальнейшего развития политической ситуации в Молдове, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.